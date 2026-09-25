Коммунальные службы Химок планируют подать тепло в октябре

Коммунальные службы Химок завершают подготовку к отопительному сезону и планируют начать подачу тепла в октябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках завершили основные работы на объектах теплоснабжения. Специалисты проверили 214 км тепловых сетей, подготовили 106 центральных тепловых пунктов и провели планово-предупредительный ремонт на 54 котельных. Они проверили автоматику, насосы и теплообменное оборудование, заменили изношенные узлы и запорную арматуру.

Участки теплосетей обновили на магистрали М-25, улицах Репина и 9 Мая, а также в микрорайонах. На центральных тепловых пунктах заменили оборудование и установили системы дистанционного контроля. Они помогают отслеживать параметры работы и быстрее обнаруживать неполадки.

Коммунальные службы провели противоаварийную тренировку, сформировали бригады и создали запас материалов. Во время отопительного сезона специалисты будут дежурить круглосуточно. Подачу тепла планируют начать в октябре, когда среднесуточная температура не превысит +8 градусов в течение пяти дней. Отопление будут подключать поэтапно.

По вопросам теплоснабжения можно обращаться на горячую линию администрации по телефону +7 (495) 793-01-01, в теплоснабжающую организацию по телефонам +7 (495) 276-95-59 и +7 (495) 225-14-33, в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (495) 575-85-85. Единый номер экстренных служб — 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно зафиксировать успехи, результаты. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.