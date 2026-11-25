Коммунальные службы Химок перевели на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада, который принес циклон «Вилка». Особое внимание уделяют уборке общественных пространств и безопасности жителей.

В Химках коммунальные службы круглосуточно убирают снег из-за циклона «Вилка». В парке «Дубки» 25 ноября на дорожках работает трактор со специальными щетками и отвалами. Техника сметает свежевыпавший снег, не повреждая покрытие.

После уборки дорожки обрабатывают противогололедными смесями, чтобы предотвратить скольжение. Участки возле детских площадок, скамеек и малых архитектурных форм, куда не может проехать крупная техника, дворники расчищают вручную лопатами.

По данным синоптиков, снегопад продолжится в ближайшие дни. Обильные осадки ожидаются в течение всего дня 25 ноября, а также в четверг, 26 ноября, и пятницу, 27 ноября.

Текст, фото и видео: Максим Сафронов.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.