Коммунальные службы Электростали усилили работу из-за снегопада

В ночь на 27 апреля в регион пришел обильный снегопад. Для оперативной ликвидации последствий непогоды в городском округе Электросталь дорожные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В понедельник к расчистке территорий привлекли более 130 сотрудников и около 40 единиц специализированной техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.