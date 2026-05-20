Коммунальные службы Долгопрудного усилили полив дорог

Коммунальные службы Долгопрудного 20 мая усилили влажную уборку улиц и полив цветников из-за аномальной жары в Подмосковье. В работах задействованы 30 единиц техники и 48 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период майской жары дорожные и коммунальные службы города сосредоточились на борьбе с пылью и зноем. Спецтехника выходит на линии с раннего утра. Основной упор сделан на механизированное подметание и влажную уборку, чтобы пыль не поднималась в воздух. По улицам курсируют пять поливомоечных машин.

Всего 20 мая от МБУ «Благоустройство» задействованы 30 единиц техники и 48 рабочих. Помимо уборки дорог, специалисты регулярно поливают городские клумбы, чтобы сохранить растения в жаркую погоду.

Работы ведутся и на высоте. С помощью автовышек сотрудники проводят обрезку деревьев, ремонтируют городское освещение и убирают мусор, застрявший на ветках и проводах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.