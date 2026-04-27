Коммунальные службы Балашихи устраняют последствия снегопада

Фото - © Уборка дорожек от снега в Лосино-Петровском парке/Медиасток.рф

сегодня в 14:58

Коммунальные службы Балашихи работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада и шквалистого ветра 27 апреля. Специалисты убирают поваленные деревья и расчищают дороги, дворы и парки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все коммунальные службы округа задействованы в ликвидации последствий непогоды. На дорогах, во дворах и парках работает спецтехника, специалисты оперативно убирают снег и поваленные деревья.

«Прошу вас быть максимально внимательными и осторожными. По возможности ограничьте поездки на личном транспорте. Из-за сильного ветра и налипания снега уже зафиксировано много случаев падения деревьев, специалисты коммунальных служб оперативно расчищают дороги и тротуары, убирают упавшие деревья», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий жителям следует соблюдать осторожность.

По данным синоптиков, до конца 27 апреля в Подмосковье ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, налипание снега на провода и деревья, гололедица и порывы ветра до 20–25 м/с.

Очевидцев происшествий просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (495) 525-61-12, +7 (495) 524-41-12, +7 (926) 094-51-92 или по номеру 112 со стационарного и мобильного телефонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.