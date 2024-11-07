«Коммунальные системы Подмосковья» отработали свыше 350 обращений за неделю

Сотрудники предприятия «Коммунальные системы Московской области» (ГУП МО «КС МО») приняли свыше 350 обращений от жителей городских округов, где предприятие осуществляет свою деятельность. Это на 7% больше, чем за аналогичный период, что демонстрирует повышение уровня взаимодействия с жителями и эффективность обработки заявок, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество запросов было по сетям холодного водоснабжения и качеству воды — таких обращений было зафиксировано 133. В категории горячего водоснабжения и теплоснабжения поступило 9 обращений, 8 — по сетям водоотведения. Среди прочих запросов были заявки, связанные с модернизации сетей.

Сотрудники ГУП МО «КС МО» также отработали более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний, из которых свыше 70% касались засоров на внутриквартальных сетях, а 9% — услуг теплоснабжения. В рамках постоянного мониторинга лаборатории филиалов предприятия отбирали пробы воды на внешних сетях и объектах, проводили анализ и в случае необходимости организовывали и планировали мероприятия для улучшения качества воды.

«Мы стремимся к повышению качества наших услуг и прозрачности работы, оперативно реагируя на запросы граждан. Снижение количества обращений на 7% — это результат не только улучшения инфраструктуры, но и уверенности жителей в быстром реагировании на их вопросы и потребности», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На текущий момент 92% всех заявок уже выполнены, остальные находятся в работе. Четыре обращения, не относящиеся к зоне ответственности ГУП МО «КС МО», были перенаправлены в соответствующие ведомства.

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