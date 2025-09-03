Коммунальные ресурсы: качество и расчеты

За оказание коммунальных услуг отвечает исполнитель. Это может быть управляющая или ресурсоснабжающая организация, в зависимости от того, с кем заключен договорресурсоснабжения, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Узнать, кто исполнитель по договору, можно в управляющей организации или в МосОблЕИРЦ.

Решение о переходе на прямой договор с РСО (прямые расчёты) принимают жители большинством голосов на общем собрании собственников или сама РСО.

При прямом договоре все вопросы по качеству услуги нужно решать непосредственно с РСО.

Если прямого договора нет, управляющая организация приобретает коммунальный ресурс и предоставляет его жителям, и тогда вопросы по услуге надо адресовать ей.

За коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (услуги ОДН) отвечает управляющая организация, равно как и за содержание коммуникаций в доме, по которым эти ресурсы доставляются до квартир.

Расчеты за услуги.

Управляющие и ресурсоснабжающие организации сами решают, как вести расчёты с жителями — самостоятельно или поручить эту работу платежному агенту.

В Московской области многие РСО, в том числе крупные поставщики газа, электроэнергии и воды, передали функции по начислениям и расчетам в МосОблЕИРЦ.

РСО передают данные об объемах потребления в МосОблЕИРЦ. Там рассчитывают плату на основании этих объемов и тарифов, проверяют обоснованность формул расчетов и законность поручений о перерасчетах или доначислениях от поставщиков. Готовые проверенные начисления включаются в единый платежный документ, который приходит жителям в начале каждого месяца.

Куда обращаться.

Вопросы по качеству или объему коммунальных услуг нужно адресовать исполнителям — управляющим или ресурсоснабжающим организациям.

По расчету платы за услуги можно обращаться в МосОблЕИРЦ — в клиентскиеофис ы, через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444 01 00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.