Коммунальные организации Подмосковья оштрафовали на 11 млн рублей

В Подмосковье по итогам рассмотрения 67 административных дел в сфере жилищного надзора коммунальным организациям назначили штрафы на сумму более 11 млн рублей. Заседание прошло в региональном ведомстве, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В министерстве состоялось еженедельное заседание по делам об административных правонарушениях. Всего на рассмотрение вынесли 69 дел, касающихся жилищного надзора и лицензионного контроля.

Фигурантами стали управляющие и ресурсоснабжающие организации из Электростали, Балашихи, Павлово-Посадского, Богородского, Раменского округов, Воскресенска, Коломны, Каширы, Ленинского, Подольска, Серпухова, Чехова, Одинцовского, Красногорска, Рузы, Долгопрудного, Химок, Клина, Дмитрова, Лобни, Мытищ и Пушкинского округа.

Среди наиболее частых нарушений — ненадлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, длительные перерывы в горячем водоснабжении, подтопления подвалов, ошибки при начислении платы за содержание и ремонт жилья, а также нарушения при обслуживании внутридомового газового оборудования и рассмотрении обращений граждан.

По 67 делам приняты окончательные решения. Одно дело отложили для выяснения дополнительных юридически значимых обстоятельств, еще одно вернули на доработку. Общая сумма штрафов превысила 11 млн рублей, по двум делам организациям вынесли предупреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.