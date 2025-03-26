Коммунальную технику Подмосковья перевели на летний режим работы

В этом году парк коммунальной техники Московской области раньше обычного переведен в летний режим. Это стало возможным в связи с устойчивой положительной температурой воздуха, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основная часть технических единиц работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое специалисты меняют в зависимости от специфики сезонных работ.

Переход включает в себя:

смену навесного оборудования;

пересмотр норм расхода горюче-смазочных материалов;

плановое техобслуживание единиц;

смена зимней резины на летнюю.

Для обеспечения бесперебойной уборки общественных территорий региона на машины установлено поливомоечное оборудование. Также в рабочий режим введена техника, которая не была задействована зимой. Ее расконсервировали и привели в готовность.

В летний период во время уборки основной акцент специалисты коммунальной сферы делают на смет, промывку территорий и расчистку каналов для стока вод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.