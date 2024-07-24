Коммунальную технику Химок подготовили к зимнему сезону

Дорожные службы городского округа Химки завершают подготовку к новому осенне-зимнему сезону. В городе обновили спецтехнику для расчистки дорог от снега, а также подготовили места для дополнительных баз хранения инвентаря в Луневском и Сходне. План повышения эффективности уборки муниципалитетов стал одним из центральных вопросов на еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Химках более 1,5 тыс. объектов повышенного внимания — 515 км дорог общего пользования, около 500 дворовых территорий и 105 парков, скверов и других общественных пространств. В уборке задействуют более 180 единиц техники: комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, лаповые погрузчики, а также различные средства малой механизации. На благо города ежедневно будут трудиться более 300 сотрудников коммунальной организации. Штат работников полностью укомплектован.

Особое внимание уделят уборке дворовых территорий. Всего в округе около 1,5 тыс. многоквартирных домов. За чистотой придомовых зон будут следить более 850 дворников. В их распоряжение предоставят порядка 70 единиц техники и около пяти тысяч единиц инвентаря.

Для быстрой ликвидации последствий снежных бурь в отдаленных микрорайонах округа оборудовали дополнительную базу хранения снегоуборочной техники и противогололедных материалов. К зимнему сезону в Химках будут функционировать две дополнительные зоны хранения машин в Сходне и Луневском.

С наступлением холодов на улицы региона выйдут более 10 тыс. сотрудников дорожно-коммунальных служб. В уборке задействуют более двух тысяч специализированной техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.