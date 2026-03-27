Коломенский филиал Мособлэнерго получил вымпел в Подмосковье

Коломенский филиал «Мособлэнерго» по итогам 2025 года второй раз подряд признан лучшим трудовым коллективом компании в Подмосковье. Награду коллективу вручили на торжественной церемонии в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Коломенскому филиалу «Мособлэнерго» присужден переходящий вымпел «Лучшему трудовому коллективу за высокие профессиональные показатели». Церемония награждения прошла в Серпуховском производственном отделении филиала. Работникам также вручили почетную грамоту компании.

С получением награды энергетиков поздравили представители администраций Серпухова, Ступина, Воскресенска и Коломны, а также заместитель председателя совета депутатов Серпухова. Они подчеркнули вклад предприятия в развитие инфраструктуры региона и обеспечение надежного энергоснабжения жителей.

Комиссия компании оценивала филиалы по ряду критериев, включая выполнение инвестиционной и ремонтной программ, соблюдение сроков технологического присоединения и нормативов по потерям электроэнергии. В 2025 году филиал реализовал инвестиционные мероприятия на 73 объектах и ввел более 29 км линий электропередачи. Капитальный ремонт проведен на 138 энергообъектах: обновлено оборудование в 20 трансформаторных подстанциях, отремонтировано свыше 35 км линий 0,4–10–35 кВ, расчищено более 17 га трасс вдоль ЛЭП. Полезный отпуск электроэнергии составил 1,7 млрд кВт·ч.

Конкурс на звание лучшего трудового коллектива проводится 12-й год подряд. Коломенский филиал стал обладателем вымпела второй раз подряд. При третьей победе награда остается у филиала навсегда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.