Колодцы отремонтировали в деревне Алексино и поселке Дорохово Рузского округа

Депутат совета депутатов Рузского городского округа Андрей Рыбальченко рассказал о выполнении работ по обращению жителей. Ранее в деревнях Алексино и Дорохово отремонтированы колодцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках работы с обращениями граждан в деревне Алексино и поселке Дорохово улицы Лесная, улицы Пушкина проведены работы по ремонту колодцев. Благодаря оперативному отклику на просьбы жителей, теперь у них есть доступ к чистой питьевой воде», — сообщил Андрей Николаевич.

Жители отметили, что обрадовались тому, что их обращения были услышаны.

«Теперь у нас есть хорошие колодцы. Спасибо всем, кто приложил усилия к их ремонту!» — делятся своей радостью жители.

Этот пример наглядно демонстрирует, что обращения граждан не остаются незамеченными.

«Вместе мы делаем жизнь лучше: сотрудничество жителей и представителей власти приводит к заметным положительным изменениям», — отметили в администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.