Коллективы МБУ Подмосковья поздравили ветеранов ВОВ с наступающим праздником

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне руководство и сотрудники МБУ региона поздравили героев-ветеранов с наступающим праздником и вручили подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Специалисты служб содержания территорий навестили защитников Отечества, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и жен участников войны городских округов Богородский и Балашиха:

Евсееву Клавдию Павловну;

Белову Валентину Николаевну;

Сергееву Серафиму Степановну;

Козлову Лидию Николаевну,

Белову Екатерину Лаврентьевну.

Представители МБУ выразили благодарность ветеранам за их мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость нашей страны и вручили памятными подарками.

Такие инициативы — это возможность в очередной раз проявить уважение защитникам Отечества, тому героическому поколению, которое подарило всем нам мирное небо. И пусть этот небольшой добрый жест внимания навсегда останется в сердцах ветеранов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.