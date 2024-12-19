Княжевская: новая водопроводная трасса появится в Троицком районе

В столице утвердили проект планировки линейного объекта для строительства водопровода в ТиНАО. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Общая протяженность трассы составит около 4 км. Водопровод предназначен для обслуживания жителей района Троицк. Площадь рассматриваемой территории — 19,78 га. Проектом также предусмотрено устройство аварийных водовыпусков, переустройство инженерных коммуникаций и сети уличного освещения», — отметила Княжевская.

Реализация проекта будет проходить на средства городского бюджета в рамках Адресной инвестпрограммы Москвы.

Как подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, одним из наиболее важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки является развитие инженерной инфраструктуры, которая необходима для комфорта жителей. Этого принципа столица всегда придерживается в Троицком и Новомосковском административных округах.

По словам Жидкина, в 2023 году на средства горбюджета в округах ввели в эксплуатацию крупный водовод протяженностью 26 км между Калужским и Варшавским шоссе. В 2024 году ввели в эксплуатацию ливневые очистные сооружения горвокзала Корниловская, плотину в Щербинке на реке Десне.