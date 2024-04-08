Ключевые трассы магистральных ЛЭП расчистят в Подмосковье

Филиал «Россети» — МЭС центра приступил к расчистке трасс воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи на территории Подмосковья от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение этих работ призвано минимизировать риски, связанные с технологическими нарушениями в работе ЛЭП в летний период и повысить надежность электроснабжения потребителей региона, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В настоящее время работы идут на линиях, обеспечивающих выдачу в московскую энергосистему мощности Конаковской ГРЭС. В целом 2024 году на территории Подмосковья планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности участки в охранных зонах магистральных линий электропередачи общей площадью 3 114 га, удалить 2 108 деревьев, угрожающих падением на трассы ЛЭП. Наибольшие объемы расчистки предусмотрены на ЛЭП 220 кВ, питающих Наро-Фоминский и Одинцовский городские округа Московской области, а также на ЛЭП 500 кВ «Белый Раст — Западная» и «Белый Раст — Бескудниково».

Значительная часть ЛЭП в Московской области проходит по территориям лесных массивов. Наличие древесно-кустарниковой растительности высотой более 4 метров, на трассах ЛЭП в непосредственной близости или под проводами создает угрозу для нормальной работы энергосистемы. Поэтому расчистка в охранных зонах линий — одно из основных мероприятий, ежегодно проводимых ПАО «Россети» в ходе ремонтной кампании. Работа выполняется при помощи ручных пил и кусторезов, а также механическим способом — с применением мульчеров.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.