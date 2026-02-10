Клинский «Водоканал» внедряет отечественное оборудование для управления водоснабжением

На объектах Клинского «Водоканала» внедряют новое отечественное оборудование, что позволяет повысить эффективность и надежность системы водоснабжения в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объектах Клинского ЗАО «Водоканал» внедряют современные отечественные датчики давления, температуры и частотные преобразователи. Новое оборудование обеспечивает практически бесперебойное управление системой водоснабжения. В Клину обновленные технологии охватили уже 90% территорий, в округе — 10%.

Генеральный директор ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков отметил, что отечественная техника способна работать при низкой скорости интернета, а некоторые датчики отправляют смс-уведомления через мобильную связь. Это позволяет дистанционно контролировать процессы даже в удаленных районах.

Цифровизация в «Водоканале» началась около пяти лет назад из-за большого охвата территорий. Ранее устранение аварий занимало много времени, сейчас данные с оборудования поступают в диспетчерскую в режиме реального времени. Это ускоряет реагирование на внештатные ситуации и позволяет устранять проблемы дистанционно.

Почти на 80% скважин специалисты видят текущее давление и объем подаваемой воды, что помогает выявлять утечки и анализировать расход. Операторы круглосуточно контролируют процессы, а система автоматически подает сигналы при сбоях. К следующей зиме планируется установить необходимое оборудование на всех объектах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.