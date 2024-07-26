Жительница Клина стала участницей президентской программы «Социальная газификация»

«Спасибо программе, Правительству. Поддержка феноменальная! Помощь на оборудование дают и вся газификация бесплатно!» — рассказала женщина.

Семья Ирины подошла по нескольким параметрам под льготные условия газификации. Отсюда — выплата на приобретение оборудования и бесплатное подведение газа до домовладения. При этом сотрудники «Мособлгаза» на всех этапах сопровождают заявителей: помогают оформить необходимую документацию и выбрать оборудование. А перед подключением газовщики проводят обязательный инструктаж и напоминают о правилах безопасности.

В деревне Вертково дом Ирины Васильевны стал 23, газифицированным по президентской программе. На очереди еще 7 домовладений.

Ранее глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала, что социальная газификация выполняется сейчас в 160 населенных пунктах округа. С начала 2024 года в Клину догазифицированы 354 домовладения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.