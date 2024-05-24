Клин и Серпухов стали лучшими управлениями МосОблЕИРЦ в Подмосковье

Определились первые лидеры рейтинга МосОблЕИРЦ в 2024 году. Лучшими управлениями стали Клин и Серпухов. Переходящие кубки победителей вручили сразу двум управлениям — большому, где количество лицевых счетов на обслуживании свыше 60 тысяч, и малому. Второе место разделили Балашиха и Шатура, третье — Королев и Можайск, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

48 управлений МосОблЕИРЦ в 60 городских округах Подмосковья, 134 офиса и 4 миллиона счетов на обслуживании. Для определения лучших каждый квартал работа всех управлений оценивается по 10 основным критериям. Самые главные — качество обслуживания, отсутствие жалоб, собираемость платежей.

Серпухов становится лидером рейтинга среди крупных управлений уже в пятый раз. «Стабильные высокие показатели — результат слаженной, хорошо спланированной работы всего коллектива. Успех зависит от каждого: менеджерам и расчетчикам нужно скрупулезно внести показания и изменения в базу данных, безошибочно провести начисления и выпустить корректный платежный документ. Когда цифры в квитанции точны и понятны, тогда нет и жалоб, жители добросовестно оплачивают коммунальные услуги, а предприятия ЖКХ получают возможность работать стабильно и качественно», — прокомментировал начальник управления МосОблЕИРЦ «Серпухов» Дмитрий Акимушкин.

Объективно оценить каждое управление помогает метод «Контрольная закупка». Тайные покупатели под видом обычных посетителей проверяют порядок и удобство клиентских офисов, соответствие стандартам обслуживания, вежливость, компетентность и даже грамотность речи менеджеров. Такие проверки позволяют не только выбрать лучших, но и выявить, исправить недочеты.

«Самая важная оценка для нас — это отзывы клиентов, когда посетители от всей души благодарят за помощь, доброжелательность и профессионализм», — рассказала руководитель управления «Клин» Татьяна Благих.

В день награждения победителей в адрес сотрудницы клинского расчетного центра пришло новое благодарственное письмо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.