Кипяток хлынул на голову жителям одного из домов в Подольске

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Подъезд затопило горячей водой в одном из домов Подольска

Подъезд в Подольске по адресу: улица Западная, 9, затопило кипятком. Инцидент произошел утром и вызвал панику у некоторых жильцов, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Горячая вода льется прямо по подъезду. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как кипяток льется сверху, лужи образовываются прямо возле квартир.

Женщина, которая снимала, фактически заблокирована и не может выйти из жилья. Она в шоковом состоянии и утверждает, что их ничто не спасет.

Что произошло, почему кипяток льется на головы жителям, пока неизвестно.