Каширский «Водоканал» продолжает готовиться к зиме

После промывки сетей холодного водоснабжения, которая прошла в конце июня и показала свою эффективность (содержание двухвалентного железа в воде снизилось), специалисты готовятся к аналогичным мерам, но уже на водозаборных узлах.

Так, в ночь с 25 на 26 августа будут промывать резервуары на ВЗУ № 1. В связи с этим с 22:00 до 10:00 будет приостановлена подача холодной воды в нижней части Каширы-1 и на станции Кашира.

В ночь с 27 на 28 августа аналогичные работы проведут на ВЗУ № 3. С 22:00 до 10:00 будет приостановлена подача холодного водоснабжения в Кашире-3 и верхней части Каширы-1.

«Промывка резервуаров поможет нам повысить качество водоснабжения, снизить содержание железа. Заранее прошу у наших жителей извинения за временные неудобства. Однако эта работа очень важная и необходимая. Также прошу всех сделать запас воды для питьевых и технических целей. Мы, в свою очередь, будем стараться выполнить все максимально оперативно», — рассказал директор МУП «Водоканал» Анатолий Гаврилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.