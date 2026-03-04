Каширский регоператор вывез 151 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Каширский региональный оператор за неделю вывез более 151,5 тыс. кубометров отходов с подведомственной территории в Подмосковье. Работы проведены на контейнерных площадках и местах несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За отчетный период регоператор вывез 118 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов из серых баков и 3,3 тыс. кубометров раздельно собранных отходов из синих контейнеров. Крупногабаритные отходы из бункеров составили 21 тыс. кубометров.

Кроме того, специалисты ликвидировали несанкционированные свалки объемом 8,9 тыс. кубометров. Большая часть этого объема — 91% — пришлась на Подольск, Чехов и Серпухов. При уборке территорий собрано еще 0,3 тыс. кубометров отходов.

Каширский регоператор обслуживает более 20 тыс. контейнерных площадок. В зону его работы входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Чехов и Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.