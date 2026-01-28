Каширский регоператор вывез 140 тыс кубометров отходов в Подмосковье за третью неделю января

Каширский региональный оператор вывез около 140 тысяч кубометров отходов с территории обслуживания за третью неделю января, что на 26% меньше по сравнению со второй неделей месяца, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала года в зоне ответственности Каширского регионального оператора отмечается устойчивая тенденция к снижению объема отходов. За третью неделю января было вывезено около 140 тысяч кубометров мусора, что на 26% меньше, чем неделей ранее.

Из общего объема 113 тысяч кубометров составили твердые коммунальные отходы, 23 тысячи — крупногабаритные, 3 тысячи — раздельно собранные. Кроме того, ликвидировано 900 кубометров несанкционированных свалок и вывезено 400 кубометров отходов от уборки территорий.

В министерстве подчеркнули, что в зимний период своевременный вывоз мусора зависит от свободного подъезда спецтехники к контейнерным площадкам. Автомобили, припаркованные вплотную к площадкам, затрудняют работу коммунальных служб.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов. Информацию о региональных операторах можно найти на сайте министерства.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.