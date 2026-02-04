Каширский регоператор установил 83 новых контейнера для отходов в Подмосковье

С 26 января по 1 февраля специалисты Каширского регоператора разместили 83 новых контейнера для сбора отходов на территории обслуживания в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За неделю на контейнерных площадках в Дзержинском, Домодедове, Зарайске, Кашире, Коломне, Котельниках, Ленинском, Луховицах, Лыткарине, Серебряных прудах, Ступине, Подольске, Серпухове и Чехове установили 71 серый бак для твердых коммунальных отходов и 12 синих баков для раздельного сбора.

Специалисты отметили, что контейнеры для ТКО должны соответствовать ряду требований: объем от 0,7 до 1,2 кубометра, наличие переднего и боковых захватов, отверстие с заглушкой для слива жидкостей, маркировка, крышка и две пары колес. Такая конструкция обеспечивает соблюдение санитарных норм и удобство при погрузке мусора.

Жителям напомнили, что при обнаружении неисправного бака следует сообщить об этом в управляющую организацию или регоператору. Вопросы по вывозу отходов можно адресовать в офисы регоператоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.