Каширский региональный оператор установил 275 контейнеров для отходов

Каширский региональный оператор в третьем квартале 2026 года установил в Подмосковье 275 контейнеров и бункеров для сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каширский региональный оператор установил 188 контейнеров для смешанных отходов, 25 — для раздельно собранных отходов и 62 бункера для крупногабаритного мусора. Оборудование заменило вышедшие из строя емкости и дополнило существующие контейнерные площадки.

Больше всего оборудования установили в Домодедове — 141 единицу. В Ленинском округе разместили 64 единицы, в Коломне — 21, в Котельниках — 17. Работа по увеличению количества контейнеров на площадках Подмосковья продолжается.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее сообщил о планах модернизации контейнерных площадок в регионе.

«За 2024–2025 годы было модернизировано 2 120 контейнерных площадок. План на 2026-й — порядка 1 тыс. объектов. Самый большой объем работ запланирован в округах: Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи, Раменский, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Балашиха и Солнечногорск. В 2027–2028 гг. модернизируем еще 2,8 тыс. контейнерных площадок. Особый акцент мы делаем на экологичности: в этом году 500 площадок будут построены из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. Такие конструкции долговечнее и практичнее», — сообщил министр.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.