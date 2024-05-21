Капремонт водоочистных сооружений завершают в Рузе

Фото - © Капитальный ремонт водоочистных сооружений в Рузе подходит к завершению/Министерство ЖКХ МО

сегодня в 18:24

В Рузском городском округе завершается капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители завершили работы по армированию и бетонированию стен, выполнили герметизацию швов, смонтировали камеры водоотведения, произвели гидроизоляцию резервуаров, провели замену трубопроводов водоотведения коллекторов. На данный момент идет монтаж и установка водоочистного оборудования, выполняется облагораживание мест общего пользования.

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» осуществляют строительный контроль на каждом из этапов выполняемых работ, контролируют соблюдение всех строительных норм и правил.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» размещена на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.