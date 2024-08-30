Капремонт в котельной «Беспятово» Зарайска завершен на 70%

Фото - © В Зарайске 9 тысяч жителей обеспечат теплом и горячей водой/Министерство ЖКХ Московской области

В Зарайске продолжается капитальный ремонт котельной «Беспятово», одной из крупнейших в округе. Работы, начатые в июне текущего года на улице Советская, уже достигли уровня строительной готовности более 70%. На объекте была проведена разборка обмуровки котла и в данный момент специалисты монтируют новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

После завершения строительно-монтажных работ запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории. Обновленная котельная обеспечит надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение порядка 9 тыс. жителей Зарайска, что существенно повысит качество жизни и позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Модернизация котла осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Заказчиком проекта выступает администрация городского округа Зарайск. Технологические процессы на объекте контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», которые регулярно инспектируют ход работ и обеспечивают их выполнение в соответствии с установленными стандартами и сроками.

«Капитальный ремонт котельной в Зарайске — это важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», — отметил министр ЖКХ Московской области отметил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.