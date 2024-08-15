Капремонт тепловых сетей проходит в Солнечногорске

сегодня в 12:58

Работы проходят по адресам: ул. Лесная, 13 и ул. Почтовая, 28.

Работы выполняются в рамках ремонтной программы и концессионного соглашения. Ген. подрядчик: ООО «Инвестиционная компания „Энергетические Технологии“.

Строительная готовность на сегодняшний день составляет 80%.

Уже были выполнены работы по демонтажу старых трубопроводов, прокладке новых сетей и благоустройству территории.

Завершение работ планируется в срок до 31 августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.