Капремонт тепловых сетей проходит в Солнечногорске
Капитальный ремонт тепловых сетей проходит в Солнечногорске, передает пресс-служба администрации городского округа.
Работы проходят по адресам: ул. Лесная, 13 и ул. Почтовая, 28.
Работы выполняются в рамках ремонтной программы и концессионного соглашения. Ген. подрядчик: ООО «Инвестиционная компания „Энергетические Технологии“.
Строительная готовность на сегодняшний день составляет 80%.
Уже были выполнены работы по демонтажу старых трубопроводов, прокладке новых сетей и благоустройству территории.
Завершение работ планируется в срок до 31 августа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.