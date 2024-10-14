Капремонт тепловых сетей планируют провести в округе Чехов

В городском округе Чехов в следующем году планируют капитально отремонтировать 220 метров теплосетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в городском округе Чехов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г. о. Чехов, д. Крюково (в т. ч. ПИР).

Участок сети теплоснабжения протяженностью 220 метров.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.