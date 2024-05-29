Капремонт теплотрассы в селе Узуново завершат до начала отопительного сезона

Теплосеть в микрорайоне Северный обеспечивает подачу тепла на 3 социально значимых объекта: это детский сад, школа и Дом культуры. Также по ней подается тепло в 15 многоквартирных домов.

Старые сети отслужили почти 25 лет. Помимо изношенности, теплосети доставляли жителям неудобство своим расположением, так как проходили над землей. Новые же трубы уберут под землю.

«Завершим ремонтные работы и введем в эксплуатацию до начала нового отопительного сезона, что позволит нам пройти холодный период легче и без аварий», — рассказал первый заместитель главы округа Виталий Федонин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил глава региона.