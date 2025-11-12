сегодня в 21:43

Капремонт скатных кровель завершили в 34 домах Подмосковья за месяц

За прошедший месяц в Подмосковье экспертами стройконтроля приняты работы по капитальному ремонту скатных крыш в 34 многоквартирных домах. Работы приняты в городских округах Щелково, Пушкинский, Балашиха, Подольск, Мытищи, а также в Егорьевском, Раменском и Можайском муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый ремонт — это комплексное обновление, которое затрагивает все элементы кровли.

Так, для долговечности и безопасности:

Установлено новое кровельное покрытие на обновленной стропильной системе. Проведена огнебиозащита деревянных конструкций для повышения их устойчивости. Утеплены и отремонтированы чердачные помещения, заменены слуховые окна и системы вентиляции. Для безопасности смонтированы новые ограждения, снегозадержатели и элементы молниезащиты. Обновлены системы наружного водостока.

Такой подход гарантирует, что обновленные кровли будут надежно защищать дома от любых погодных условий, сохраняя уют и тепло для жителей.

На сегодняшний день в Подмосковье одновременно ведутся работы на 1856 инженерных системах в 1083 многоквартирных домах. Программа капитального ремонта подходит к завершению.

Сейчас уделяется внимание планированию новой трехлетней программы.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за 3-летний период планируется провести работы в 4,4 тыс. многоквартирных домах. Обновления коснутся более чем 1,5 млн жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.