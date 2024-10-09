Капремонт сетей водоснабжения проведут в Одинцовском округе

сегодня в 17:10

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в п. Жуковка Одинцовского городского округа. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта сетей водоснабжения в п. Жуковка. Длина трассы системы водоснабжения — 990 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.