Капремонт многоквартирных домов в Реутове завершится к 1 октября

Завершение всех запланированных мероприятий намечено на 1 октября 2025 года.

Процесс осуществляется поэтапно, с учётом индивидуальных особенностей каждого здания и в обязательном согласовании с жителями. В настоящее время активные работы ведутся по нескольким адресам. В доме № 27, корпус 3 на улице Ашхабадской строители производят капитальный ремонт фасада. По периметру здания смонтированы фасадные люльки, с помощью которых рабочие поднимаются на нужную высоту для удаления старого слоя. Далее по технологии будет выполнена шпатлевка, штукатурка, грунтовка, а затем нанесено новое покрытие.

Как сообщили жители дома, принято решение сохранить привычную цветовую гамму фасада.

На улице Гагарина, в доме № 38, ремонт проходит внутри — здесь обновляют подъезды. Подрядчики устраняют дефекты на стенах и отопительных приборах, после чего проводится косметический ремонт с покраской и отделкой всех поверхностей. Особое внимание уделяется мнению жильцов: цвет стен они выбирают самостоятельно.

Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рустам Халлиулин, все виды работ предварительно согласуются с собственниками квартир: «Мы строго придерживаемся ориентира на мнение жителей. Люди участвуют в выборе отделочных материалов и цветов. Такое партнёрское сотрудничество позволяет реализовать ремонт так, чтобы он полностью соответствовал ожиданиям жильцов», — подчеркнул он.

В Реутове капитальный ремонт охватывает не только фасады и подъезды, но и инженерные коммуникации, крыши, подвальные помещения, системы теплоснабжения и водоотведения. Каждому зданию уделяется индивидуальный подход, а перед началом ремонта проводятся обследования и согласовательные процедуры.

Согласно плану, все работы в рамках текущего этапа капитального ремонта будут завершены к 1 октября. Главная задача — обеспечить безопасность, комфорт и эстетичность жилья для всех жителей города. Капитальные ремонты являются важной частью комплексного обновления городской инфраструктуры Реутова. В перспективе программа будет расширяться, и в нее войдут новые адреса, утверждённые региональным фондом капитального ремонта на следующие годы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.