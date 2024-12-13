Капремонт котельной запланирован в Егорьевске

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы планируется провести и завершить в 2025 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта котельной по адресу: Московская область, г. о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19Б (в т. ч. ПИР). Мощность котельной — 5,8 МВт/час. Необходимо предусмотреть проектом замену: котлового оборудования с паровых на водогрейные с автоматикой безопасности и регулирования, замену насосного оборудования, электрооборудования и др.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Егорьевск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.