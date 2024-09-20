Капремонт дома по улице Посадской завершается в Коломне

Завершается капитальный ремонт дома 40 по улице Посадской в Коломне. Это жилое здание, имеющее статус объекта культурного наследия, претерпело значительные изменения, сохранив при этом историческую архитектуру и уникальность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно архивным данным, дом был построен в начале XIX века по типовому проекту. Больше двух веков основная часть здания оставалась каменной. В советские годы к дому пристроили сени с деревянным вторым этажом, но при этом сохранились его оригинальные черты и конструктивные особенности.

С течением времени деревянный пристрой изветшал. После того, как дом вошел в программу капитального ремонта, было принято решение снести пришедшую в негодность деревянную конструкцию, а на ее месте возвести новую. Однако для этого жильцам дома пришлось на время оставить свои квартиры.

Рабочие подрядной организации ООО «ПАРК» за два месяца отремонтировали несущие конструкции, усилили элементы фасада и восстановили фундамент, реконструировали скатную крышу.

Завершились и работы по строительству нового пристроя, который теперь стал полноценным подъездом, с широкими площадками на этажах и надежной деревянной лестницей. Несмотря на то, что фасадные работы еще продолжаются, жители уже могут вернуться в свои квартиры.

«Мы очень долго ждали этот ремонт. Хочу поблагодарить Фонд капитального ремонта Московской области и всех строителей за прекрасную работу», — сказал председатель совета дома 40 на улице Посадской Валерий Бочков.

Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в Подмосковье стремятся, чтобы каждый объект культурного наследия сохранялся и продолжал служить жителям региона.

«Такие дома, как здание на улице Посадская в Коломне, не только напоминают нам о прошлом, но и продолжают жить, становясь примером качественного восстановления», — сказал министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.