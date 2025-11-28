Капремонт 4 МКД в поселке Никулино Солнечногорска близится к завершению

В мае 2025 годе в поселке Никулино городского округа Солнечногорск стартовал капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов № 11, 12, 13 и 14. Проект направлен на повышение энергоэффективности и улучшение внешнего облика жилого фонда в рамках региональной программы Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе выполнения работ специалисты провели утепление фасадов, замену окон и ограждающих конструкций балконов, а также отремонтировали входные группы подъездов с установкой новых входных дверей.

«По региональной программе Московской области реализуется очень важная инициатива, направленная на модернизацию жилого фонда. Ее цель — продлить сроки эксплуатации домов и инженерных систем, чтобы жители Подмосковья могли жить спокойно и уверенно строить свое будущее», — подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев.

На текущий момент полностью завершены работы в домах № 11, 12 и 13, ведется заключительный этап в доме № 14 и производится уборка территории от строительного мусора.

«Мы видим реальные результаты программы: дома преобразились, стали теплее и современнее. Это не только улучшает условия жизни людей, но и способствует формированию комфортной городской среды в целом», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В реализации капитального ремонта задействовано 15 квалифицированных специалистов. Данные работы проводят в рамках трехлетней программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.