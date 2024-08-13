Капитальный ремонт теплосетей идет на улице Октябрьской в Егорьевске

В Егорьевске продолжается капитальный ремонт теплосетей. Средства на эти работы выделены благодаря губернатору региона, передает пресс-служба администрации городского округа.

В первую очередь проводится замена наиболее изношенных участков. Один из них — теплосеть на улице Октябрьской. Здесь ремонтируют трубопроводы горячего водоснабжения и отопления. Задействованы 10 рабочих, а также экскаватор и подъемный кран.

В том, что работы ведутся четко по графику, а сложностей нет, убедился глава г. о. Егорьевск Дмитрий Викулов и городской прокурор Алексей Савельев.

Подрядчик работает в тесном контакте с «Егорьевскими инженерными сетями» и администрацией округа. Работы, по словам директора подрядной организации Валерия Колемасова, планируется завершить с опережением графика.

Ремонт теплосетей также проводится в поселке Рязановский, поселке Новый, селе Починки, на улице Антипова и др. Всего из областного бюджета на капитальный ремонт теплосетей в округе выделено более 300 млн рублей. Из местного — более 66 миллионов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.