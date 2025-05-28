Капитальный ремонт многоквартирных домов обсудили в Мытищах

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В 2025 году в Мытищах планируется провести капремонт в 83 многоквартирных домах. Уже завершены работы в 20 МКД, в работе еще 42 дома, сообщили в пресс-службе округа.

В рамках реализации программ благоустройства и капитального ремонта уже проведены и запланированы работы в нескольких районах.

На ул. Станционной, д. 5, корп. 1: обновлён фасад с утеплением, отремонтированы крыша и входные группы. В 2025 году здесь также запланированы модернизация детской площадки и создание зоны отдыха.

В посёлке Пансионат «Клязьминское водохранилище» (дома № 11А, 11Б, 11В, 13А, 13Б, 13В на Сорокинском шоссе): ведутся ремонт фасадов и внутридомовых инженерных систем. С 14 июля начнётся замена асфальтового покрытия.

Сейчас формируется краткосрочный план капремонта на следующий трёхлетний период. Для включения объектов в программу собственникам необходимо провести общее собрание, утвердить перечень работ, источники финансирования и сроки, а затем передать протокол в управляющую компанию и администрацию.

Комплексный подход к благоустройству и ремонту направлен на повышение комфорта жителей и долговечности инфраструктуры.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.