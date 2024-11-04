Капитальный ремонт кровли в рузском Колюбакино на контроле МинЖКХ Подмосковья

По поручению вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина Министерством ЖКХ Московской области поставлена на контроль ситуация с капитальным ремонтом кровли жилого дома в Рузском округе. Сегодня в поселке Колюбакино прошла встреча с жителями дома № 16А по улице Попова, где проводится капремонт крыши. В мероприятии приняли участие генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов, глава городского округа Рузский Николай Пархоменко, представители строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» и подрядных организаций, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Встреча с жителями была инициирована после обращения граждан с жалобами на отсутствие производства работ и допущенных залитий со стороны подрядной организации ООО «Свайтек М».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский прокомментировал: «Ситуация под нашим контролем. Специалисты УТНКР и Фонда капитального ремонта Подмосковья, подведомственных министерству, делают все, для того чтобы в ближайшее время обеспечить качественное и своевременное завершение ремонта. Мы понимаем обеспокоенность местных жителей и предприняли меры по контролю соблюдения условий контракта. Новая строительная организация уже зашла на объект и работает в рамках установленных сроков».

По результатам многочисленных претензий к подрядной организации ООО «Свайтек М» было принято решение о смене строительной организации и передачи всех объектов г. о. Рузский другим исполнителям. Начиная с сегодняшнего дня на объекты заходят другие подрядные организации.

Руководством Фонда капитального ремонта Московской области поставлена задача завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2️024 года.

После завершения всех строительно-монтажных работ, Управлением судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта совместно с управляющими организациями, обслуживающих многоквартирные дома, будет организована совместная работа с жителями по подаче документов в страховую компанию для компенсации нанесенного ущерба.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.