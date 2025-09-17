сегодня в 14:19

Капитальный ремонт фасада дома по улице Советская выполняют в Солнечногорске

Сейчас специалисты подрядной организации ООО «Лидер-Строй» обновляют фасад дома № 5/15 по улице Советская.

Ранее в рамках программы здесь завершили ремонт кровли, чердачного помещения с утеплением, замена стропильной системы и системы наружного водостока, обработка древесных конструкций огнебиозащитным материалом.

«Основные причины, почему же нужен капитальный ремонт фасада: защита от разрушений, улучшение теплоизоляции, повышение безопасности и комфорта, продление срока службы многоквартирного дома, улучшенный внешний облик», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Планируется, что 6 октября 2025 года подрядная организация приступит к капремонту фасада соседнего дома № 7/16. Подробно ознакомиться с адресной программой капремонта жители могут на сайте Фонда капремонта www.fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.