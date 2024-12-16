Канализационные станции в поселке Солнечногорска реконструируют в 2025 году

Четыре канализационные насосные станции (КНС) в пгт Голубое округа Солнечногорск будут реконструированы за счет госпрограммы в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Отмечается, что они были переданы в муниципалитет от застройщиков с технологическими нарушениями и дефицитом мощности. В 2024 году на всех КНС уже провели чистку, частичную модернизацию, ремонт насосов и замену автоматики.

Также в администрации отметили, что котельная «ИК ЖКХ» в поселке Голубое работает в штатном режиме. В этом году ее капитально отремонтировали. Объект обеспечивается электроэнергией от двух независимых источников питания. Водозаборный узел в пгт Голубое также работает в штатном режиме. В 2025 году его реконструируют.

В Минчистоты региона добавили, что по факту уборки в МКД в территориальный отдел ведомства поступает не более 10 обращений в год. В части уборки снега обращений в отдел не поступало.

Отмечается, что уборку проездов проводит МБУ ДЕЗ г. о. Солнечногорск в ходе плановых работ. Уборку входных групп и тротуаров у МКД проводит УК. Уборку завершать в понедельник в течение дня, снег вывезут во вторник.

Ранее жители поселка Голубое записали видеообращение и рассказали о периодических отключениях отопления и водоснабжения в МКД. Также они сообщили о частых авариях на котельной и пожаловались на неубранный снег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.