Канализационные насосы заменят в Голубом в Солнечногорске после излива фекалий

Для исключения изливов фекалий на улицы поселка Голубое в Солнечногорске до 23 января специалисты установят более мощные канализационные насосы, сообщает пресс-служба администрации округа.

До этого момента эксплуатирующая организация МКПИК ЖКХ будет своевременно прочищать систему водоотведения. Там, где фиксировался разлив канализации, после выполнения работ по установке насосов проведут санобработку.

Всего застройщик возвел в Голубом 4 КНС, из них 2 поступили в собственность округа. На канализационно-насосных станциях иногда случаются аварийные остановки насосов. Проходят профилактические чистки.

Планируется включить в госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» реконструкцию КНС Тверецкий проезд КНС № 1 д. Голубое (2025–2026 гг), а также капремонт КНС Родниковая и КНС № 5.1. Эт два объекта попадут в госпрограмму после их передачи в собственность муниципалитета.

В пресс-службе МинЖКХ Подмосковья в свою очередь пояснили, что специалисты выезжали на место излива фекальных стоков и провели мониторинг работы КНС Голубое. Представитель МКП ИК ЖКХ рассказал, что работы по замене насосов на станции стартуют 22 января.

Ранее местные жители в Сети записали обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться, почему по улицам текут фекальные стоки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.