Канализационно-насосную станцию планируют построить в Сергиевом Посаде

сегодня в 19:49

Еще одну новую канализационно-насосную станцию (КНС) планируют построить в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств Федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на строительство канализационно-насосных станций по адресу: г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство канализационно-насосных станций по адресу: г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября». Планируется в рамках проведения закупки построить КНС производительностью 7008,0 куб. м./сут.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.