Как внести изменения в лицевой счет онлайн

Переезд, покупка квартиры, изменение состава семьи — в этих случаях важно актуализировать данные по лицевому счету плательщика за ЖКУ, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Как внести изменения онлайн

• В личном кабинет е на сайте МосОблЕИРЦ или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» — раздел «Отправить обращение».

• В разделе «Отправить обращение» — «Лицевой счет» выберите тему консультации — смена владельца или открытие/объединение/разделение счетов

• Внимательно прочитайте информацию о порядке подачи обращения

• Нажмите «Отправить» и заполните форму, приложив фото документов

Подать обращение может собственник или наниматель жилья.

Какие документы понадобятся для смены собственника:

— паспорт нового владельца или нанимателя;

— выписка из домовой книги, документы, подтверждающие право пользования жильем или право собственности, выписка из ЕГРН (выдается в МФЦ или на портале Госуслуг).

Внести изменения в лицевой счет можно и в офисе МосОблЕИРЦ. При обращении понадобятся оригиналы и копии документов.

Уточнить номер лицевого счета и другую информацию можно по телефону 8 499 444 01 00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

