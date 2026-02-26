Как убирают снег во дворах Климовска

Управляющая компания «Подольск» весь день очищает от снега дворы. В микрорайоне Климовск бригада работает около домов 6 и 6А на улице Заводской. 10 дворников и трактор убирают снег с проезжей части дворов. Лопатами чистят входы в подъезды, парковочные места или участки около припаркованных машин.

В течение дня успели расчистить от снега дворы около 10 домов, включая 4, 4А, 18, 22, 24. Также работали во дворах на проспекте 50 лет Октября.

Как отметила мастер по санитарному содержанию Елена Исаева, в день стараются убрать как можно больше дворов. Ее бригада работает с шести часов утра до 17 часов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.