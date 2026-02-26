сегодня в 14:32

Как сообщить о поверке счетчика онлайн

После поверки, установки или замены прибора учета важно поставить в известностьоб этом расчетный центр или управляющую компанию, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Клиенты МособлЕИРЦ могут сделать это онлайн, не посещая офис.

• В личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» зайдите в раздел «Направить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ»

• Отправьте заявку, приложив фото акта о выполнении работ.

Если в вашем личном кабинете прикреплено несколько лицевых счетов, укажите тот адрес, где проводилась поверка либо установка.

Срок ответа на обращение — не более 24 часов.

Информация о счетчике обновится в личном кабинете в течение месяца. В это время при необходимости передать показания можно в личном кабинете в разделе «Отправить обращение» — «Показания приборов учета» — «Показания после поверки».

Если пропустить период приема показаний, плату начислят по среднемесячному объему или по нормативу. После передачи показаний будет выполнен перерасчет исходя из фактического потребления.

Если выполнялась установка или поверка «под ключ», передавать документы в МосОблЕИРЦ или УК не нужно: мастер сам направит сведения в базу данных расчетного центра.

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.