Задержка сексуального развития: почему молодые люди уходят с пошлостями в Сеть

Сексолог и психолог Дарья Кугель рассказала, почему без живого общения молодые люди уходят с пошлостями в виртуальный мир, сообщает V1.ru .

В январе 2026 года Михайловский райсуд приговорил 24-летнего парня к 5 годам колонии строгого режима. До ухода в армию он переписывался в соцсетях с неизвестными девушками. Через 2 года, после возвращения со службы, его задержали и отправили в СИЗО по обвинению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Он признает, что общался в Сети с девушками на сексуальные темы, но об их возрасте не знал.

Кугель считает, что в данной истории на поведение парня, в том числе сексуальное, могло повлиять жесткое воспитание отца, у которого была собственная позиция относительно общения с противоположным полом. Возможно, он запрещал ему общаться с девушками или мастурбировать. Она напомнила, что 21-23 года — пик гиперсексуальности у мужчин, когда гормоны играют большую роль.

Также, как отметила эксперт, отсутствие матери в жизни молодого парня могло негативно сказаться на его опыте в общении с девушками.

Сексолог уточнила, что, если верить словам отца осужденного и показаниям парня, то у него была задержка сексуального развития, это отразилось на переписке в Сети.

«Если сексуальный дебют случается позже 23 лет, это говорит о задержке сексуального развития. Это говорит о том, что человек так еще и не узнал, что такое любовь, близость, секс, интимность, романтика», — сказала Кугель.

Она добавила, что отец заявил парню, что потом он все будет узнавать. Но есть половое влечение и потребности. Поэтому из-за отсутствия живого общения он мог уйти в виртуальный мир, где увеличилась активность, поскольку опыта не было.

