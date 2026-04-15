В Наро-Фоминском округе высадили 2 500 елей у СНТ «Тюльпан»

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья продолжают восстанавливать лесной фонд по программам губернатора «Посади дерево» и «Наш лес. Сохраним лес вместе». Осенью прошлого года на участке возле СНТ «Тюльпан» высадили 2,5 тыс. елей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наро-Фоминский округ уже восьмой год участвует в губернаторской акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» и системно занимается озеленением территорий. Восстановление лесов остается одной из ключевых экологических задач региона.

Осенью прошлого года более 40 человек — волонтеры, лесники, экологи и школьники — за несколько часов высадили 2500 молодых елей на площади 2,5 гектара рядом с СНТ «Тюльпан». Для наглядности это сопоставимо с территорией Красной площади. Участникам выдали необходимый инвентарь, а пятиклассники работали наравне со взрослыми.

«Акция несет и воспитательную миссию. Дети, участвовавшие в высаживании деревьев, вряд ли будут вредить природе», — сказала руководитель движения «Зеленый патруль» Елена Павицкая.

Она подчеркнула, что подобные мероприятия формируют ответственное отношение к окружающей среде.

«Мы узнали много нового. Например, как называется инструмент для посадки лесных культур — «меч Колесова». Мы гордимся своим вкладом в защиту окружающей среды», — поделились школьники.

Глава округа Роман Шамнэ отметил, что дети, которые посадили деревья своими руками, будут бережнее относиться к лесу. Рядом с новым участком уже подрос ельник, высаженный два года назад, что подтверждает эффективность подобных акций. В планах округа — расширение площадей посадок и привлечение новых волонтеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.