В Мытищах обсудили развитие службы 112 и центра гражданской защиты

Выездное заседание совета депутатов прошло 14 апреля в городском округе Мытищи на базе центра гражданской защиты. Участники встречи обсудили работу службы 112, модернизацию учреждения и планы его развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась с трудовым коллективом МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи». Учреждение считается одним из лучших в Московской области благодаря эффективности и профессионализму сотрудников.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что появление модульного здания на два аварийно-спасательных автомобиля позволяет спасателям качественнее выполнять задачи по защите населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.

Центр начал работу в 2013 году с создания отдела единой дежурной диспетчерской службы. Тогда он располагался в одном кабинете, а в штате были оперативный дежурный и его помощник. Уже через год подразделению выделили отдельное помещение, что повысило оперативность реагирования.

Сейчас учреждение работает круглосуточно. Его ключевая задача — организация вызова экстренных служб по номеру 112. За годы работы центр модернизировали, обновили оборудование и внедрили новые технологии. Создано собственное аварийно-спасательное формирование.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил сотрудников за оперативные решения в сложных ситуациях. В ходе встречи также обсудили повышение квалификации специалистов и развитие взаимодействия с экстренными службами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.