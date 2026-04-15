В Реутове ввели в эксплуатацию паркинг на 1000 мест

Подземный паркинг более чем на 1000 машино-мест ввели в эксплуатацию в микрорайоне 10А Реутова. Объект осмотрели депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и представители администрации города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе выездного совещания с участием представителей подрядной организации объект посетили депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, заместители главы Реутова Владимир Покамин и Владимир Климов, а также первый заместитель председателя совета депутатов Николай Ковалев. Они осмотрели паркинг и пообщались с автовладельцами микрорайона.

Строительство велось под руководством застройщика «Проектно-строительный комплекс НПО машиностроения». В настоящее время паркинг получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Данный паркинг вошел в перечень наказов Народной программы, реализация которой завершена на 90%. Встретились с жителями микрорайона, обсудили дальнейшие действия и ответили на их вопросы. Хочу поблагодарить „ПСК НПО машиностроения“ за добросовестный труд», — отметил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Завершение строительства прошло в рамках комплексного исполнения наказов Народной программы и развития городской инфраструктуры.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.