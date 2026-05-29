Как сменить тариф на электроэнергию без визита в МосОблЕИРЦ

Клиентам МосОблЕИРЦ доступна смена тарифного плана на электроэнергию онлайн. Обладатели многотарифных счетчиков могут выбрать наиболее выгодный вариант, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Доступны варианты:

• одноставочный — одинаковая стоимость электроэнергии в любое время суток;

• дифференцированный — с разделением по двум или трем зонам суток: дневная, ночная и пиковая.

Как сменить тариф онлайн

• В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» перейдите в раздел «Отправить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ»

• Отправьте заявку, приложив фото с актуальными показаниями счетчика по всем тарифным зонам. Важно, чтобы на фото был виден номер прибора учета.

Какой тариф выгоднее именно вам

Рассчитать это можно самостоятельно: в личном кабинете в разделе «Сервисы» — «Тарифный калькулятор по услуге „Электроснабжение“.